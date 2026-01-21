Eskalierter Sorgerechtsstreit? Mann rast mit Auto in Ehefrau und Tochter (5)

Passau - Gegen einen Mann, der im vergangenen Juni in Passau seine Frau und Tochter sowie weitere Menschen mit dem Auto angefahren hat, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen dreifachen versuchten Mordes erhoben.

Mit diesem schwarzen Mercedes fuhr der Mann damals in die Menschengruppe in Passau. © Armin Weigel/dpa

Die zuständige Kammer des Landgerichts Passau habe aber bisher nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Ob und wann es zu einer Hauptverhandlung komme, stehe noch nicht fest.

Der Iraker war am 7. Juni 2025 mit seinem Mercedes auf der Grünaustraße nahe dem Passauer Hauptbahnhof in eine Menschengruppe auf einem Gehweg gefahren.

Fünf Menschen wurden dabei verletzt, darunter die Frau und die damals fünfjährige Tochter des Mannes. Das Motiv lag, wie die Kriminalpolizeiinspektion Passau bald mitteilte, wohl im familiären Bereich. Hintergrund könnte demnach ein Streit um das Sorgerecht gewesen sein.