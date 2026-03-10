Pferdemädchen Gina H.: So tickt die Angeklagte im Mordfall Fabian (†8)

Güstrow - Am Montag erklärte die Staatsanwaltschaft Rostock die Ermittlungen im Mordfall Fabian (†8) für beendet und erhob Anklage gegen die Ex-Freundin des Vaters. Eine Frau, der Fabian blind vertraut hat.

Gina H. wurde auf dem Grundstück ihrer Großeltern in Reimershagen festgenommen. © Philip Dulian/dpa

Gina H. lebte zusammen mit ihrem Sohn bei ihren Großeltern, in einem Einfamilienhaus im kleinen Dorf Reimershagen. Der kleine Fabian ging hier ein und aus.

Am 6. November 2025 wurde die damals 29-Jährige auf diesem Grundstück festgenommen. Die Ermittler hielten sie für dringend Tatverdächtig. Vier Monate später erhoben sie Anklage gegen die Ex-Freundin des Vaters.

Sie werfen ihr vor, Fabian heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet zu haben. Mit sechs Messerstichen in den Oberkörper.

Um Spuren zu verwischen, soll die Mecklenburgerin den Leichnam des Jungen anschließend angezündet haben.

Die Frau, die die Ermittler später selbst zur Leiche geführt hat, die gegenüber Medien angab, Fabian wie ihr eigenes Kind geliebt zu haben.

Durch den Leichenfund rückte die Pferdenärrin, die fünf Pferde auf der Koppel gegenüber des Hauses ihrer Großeltern hat, schon früh in den Mittelpunkt. Wie der stern berichtet, hatte H. keinen guten Ruf in der Gegend. Ihr hing das Gerücht an, dass sie ein totes Pferd im Garten verbrannt habe.

Die zuständige Behörde entkräftete das Gerücht. "Das Pferd wurde nicht verbrannt", sagte eine Sprecherin des Landkreises Rostock dem stern.