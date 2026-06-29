Täter nach Doppelmord flüchtig: Polizei bittet um Hinweise und warnt vor diesem Mann

Bremen - Nach dem Doppelmord in Bremen-Vegesack läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter auf Hochtouren. Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun eine öffentliche Suche eingeleitet, um den dringend tatverdächtigen 22-jährigen Brandon S.C. zu finden.

Mit Fotos suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach dem mitmaßlichen Täter. © Fotomontage: Polizei Bremen

Der junge Mann soll nach bisherigen Ermittlungen eine 35-jährige Frau und ihren 40 Jahre alten Ehemann getötet haben. Seit der Tat ist der Bremer untergetaucht und bislang nicht gefasst worden.

Beschrieben wird er als etwa 1,80 Meter groß, mit kurzen braunen Haaren. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er nach Polizeiangaben eine Camouflagejacke. Von ihm veröffentlichte Fotos sollen bei der Identifizierung helfen.

Die Ermittler wenden sich jetzt mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Wer hat den Gesuchten seit der Tat gesehen oder kann Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben? Auch scheinbar unbedeutende Beobachtungen könnten für die Ermittlungen entscheidend sein.

Gleichzeitig warnt die Polizei eindringlich davor, den Mann selbst anzusprechen. Der Tatverdächtige gilt als potenziell gewalttätig und gefährlich. Ein eigenständiger Kontaktversuch könne nach Angaben der Beamten riskant sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen rund um die Uhr unter (0421) 362-3888 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.