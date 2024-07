Familien-Bluttat in Wiesbaden: Polizei findet zwei Leichen

Wiesbaden - Eine 45-jährige Frau und ein 75 Jahre alter Mann sind tot: In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es am gestrigen Montagabend zu einer Bluttat innerhalb einer Familie - der Verdächtige ist der Sohn des Toten beziehungsweise der Bruder der getöteten Frau!

Umgehend wurden Polizeibeamte und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zu dem Tatort in dem Wohngebiet Kohlheck in Wiesbaden-Dotzheim entsandt.

Gegen 18 Uhr am Montag meldete sich der 42-Jährige telefonisch bei der Rettungsleitstelle und bezichtigte sich der Tat, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Dienstag gemeinsam mitteilten.

Spezialisten der Wiesbadener Kriminalpolizei sicherten Spuren der Bluttat. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

"Im Innern des Mehrfamilienhauses fanden die Einsatzkräfte die zwei leblosen Personen", fügte ein Sprecher hinzu. Es waren die Leichen einer 45 Jahre alten Frau sowie deren 75-jährigen Vaters, beide wohnten in dem Haus.

Auch der 42-jährige mutmaßliche Täter sei als Bewohner des Hauses in Kohlheck gemeldet.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden rückte in der Folge mit Spezialisten für die Spurensicherung an. Genauere Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen sind aber nicht bekannt.

"Die Hintergründe der Tat sind bis dato noch unklar", unterstrich der Sprecher.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Montagabend in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Am heutigen Dienstag soll er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt werden.