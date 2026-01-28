Feuer in Obdachlosen-Unterkunft: Brandstiftung und versuchter Totschlag?

Bad Hersfeld - Eine Matratze brannte, der darauf liegende Mensch wurde schwer verletzt: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von versuchtem Totschlag und schwerer Brandstiftung aus, zwei Männer gelten als dringend tatverdächtig!

Der Brand ereignete sich bereits in der Nacht zu Montag in der Obdachlosen-Unterkunft in der Straße "Am Ententeich" in Bad Hersfeld, wie das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde gegen 0.15 Uhr Feueralarm ausgelöst. "Beim Eintreffen der Polizei brannte die Matratze eines Betts in einem Zimmer", erklärte ein Sprecher.

Auf dem brennenden Bett lag eine Person, die durch das Feuer schwer verletzt worden war. Die Beamten löschten umgehend die Flammen. Der schwer verletzte Wohnheim-Bewohner wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und nehmen ferner an, dass "bei dieser der Tod der verletzten Person billigend in Kauf genommen worden ist", hieß es weiter.