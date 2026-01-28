Feuer in Obdachlosen-Unterkunft: Brandstiftung und versuchter Totschlag?
Bad Hersfeld - Eine Matratze brannte, der darauf liegende Mensch wurde schwer verletzt: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von versuchtem Totschlag und schwerer Brandstiftung aus, zwei Männer gelten als dringend tatverdächtig!
Der Brand ereignete sich bereits in der Nacht zu Montag in der Obdachlosen-Unterkunft in der Straße "Am Ententeich" in Bad Hersfeld, wie das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda gemeinsam mitteilten.
Demnach wurde gegen 0.15 Uhr Feueralarm ausgelöst. "Beim Eintreffen der Polizei brannte die Matratze eines Betts in einem Zimmer", erklärte ein Sprecher.
Auf dem brennenden Bett lag eine Person, die durch das Feuer schwer verletzt worden war. Die Beamten löschten umgehend die Flammen. Der schwer verletzte Wohnheim-Bewohner wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und nehmen ferner an, dass "bei dieser der Tod der verletzten Person billigend in Kauf genommen worden ist", hieß es weiter.
Brand in Obdachlosen-Unterkunft in Bad Hersfeld: Polizei sucht Zeugen
Zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren gelten als dringend tatverdächtig. Sie wurden noch in der Nacht zu Montag festgenommen.
Am Dienstag wurden die Verdächtigen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ "Haftbefehle wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und schwerer Brandstiftung", setzte aber auch beide Haftbefehle gegen eine Meldeauflage außer Vollzug.
"Die Staatsanwaltschaft behält sich vor, zu prüfen, ob gegen die Außervollzugsetzung-Entscheidung Beschwerde einzulegen sein wird", hob der Sprecher hervor.
Die Ermittlungen zu dem Brand in der Obdachlosen-Unterkunft in Bad Hersfeld dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 066219320 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa