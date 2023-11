18-Jähriger enthauptet Lehrer wegen Karikaturen – mehrere Minderjährige vor Gericht

Paris (Frankreich) - Dieses Verbrechen erschütterte nicht nur Frankreich , sondern die ganze Welt: Im Oktober 2020 wurde der Lehrer Samuel Paty (†47) in einem Pariser Vorort von einem Teenager auf offener Straße enthauptet. Am Montag startet der Prozess gegen sechs Jugendliche, die die Tat mit angestoßen haben sollen.

Samuel Paty starb mit nur 47 Jahren: Er wurde von einem mutmaßlichen Islamisten enthauptet. © Lewis Joly/AP/dpa

Der damals 18-jährige Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln, Abdullah Ansorow (†), hatte seinem Opfer am 16. Oktober in der Nähe der Schule, in der dieses unterrichtete, aufgelauert.

Es folgte ein kaum vorstellbarer Gewaltakt, bei dem der Jugendliche den Lehrer zunächst mit mehreren Messerstichen niedergestreckt hatte, bevor er ihn schließlich mit einem 35 Zentimeter langen Messer enthauptete. Dabei rief er mehrfach "Allahu akbar".

Nach der Tat soll er bei Twitter (heute X) ein Foto des abgetrennten Kopfes veröffentlicht und verachtende Worte an Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron (45) gerichtet haben.

Weil er infolge der Tat auch die alarmierte Polizei angegriffen hatte, wurde er kurze Zeit später von den Beamten erschossen. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft.

Statt des Täters müssen sich nun sechs junge Menschen vor Gericht verantworten, die im indirekten Zusammenhang mit den grausamen Geschehnissen stehen - darunter ein zum Tatzeitpunkt 13-jähriges Mädchen.