Frau (60) tot in ihrer Wohnung gefunden: Sanitäter haben schlimmen Verdacht - Sohn in U-Haft

Würzburg/Lohr am Main - Nach dem Fund einer Frauenleiche steht der 27-jährige Sohn der Toten unter dringendem Tatverdacht, die Polizei in Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln wegen eines Tötungsdelikts .

Wurde eine 60-jährige Frau im unterfränkischen Lohr am Main zum Opfer eines Tötungsdelikts? Die Kripo Würzburg ermittelt. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Der Leichnam der 60-Jährigen wurde schon am Dienstag in einer Wohnung in der Stadt Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart aufgefunden.

Demnach hatte der Sohn der Toten gegen 6.45 Uhr den Rettungsdienst alarmiert. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, dass er seine Mutter zuvor tot in der Wohnung entdeckt habe, so die Ermittler.

Doch den Sanitätern und einem ebenfalls herbeigeeilten Notarzt kam die Situation verdächtig vor, sie fragten sich, "ob die 60-Jährige nicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte", erklärte ein Sprecher. In der Folge alarmierten sie die Polizei.

"Im Zuge erster Vernehmungen und der Tatortarbeit ergab sich ein Anfangsverdacht gegen den 27-jährigen Sohn, dass er für den Tod seiner Mutter verantwortlich sein könnte", so der Sprecher weiter. Der junge Mann wurde festgenommen.