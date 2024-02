01.02.2024 12:59 Frau in Aschaffenburg niedergestochen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Am Montag wurde in Aschaffenburg eine Frau niedergestochen - der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von Florian Gürtler

Aschaffenburg - Eine 35-jährige Frau wurde in Aschaffenburg auf offene Straße angegriffen und durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft - die Polizei in Unterfranken sucht weiterhin dringend Zeugen der Bluttat! Die Bluttat ereignete sich am Montagvormittag in der Aschaffenburger Frohsinnstraße - die Polizei sucht weiterhin Zeugen. © NEWS5/Höfig Die Attacke ereignete sich am zurückliegenden Montagvormittag in der Aschaffenburger Frohsinnstraße. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde kurz nach dem Angriff gefasst und festgenommen. Dabei fanden Polizisten ein Messer bei dem Mann. Ob es sich bei der Klinge um die Tatwaffe handelt, war zunächst unklar. Am heutigen Donnerstag gab die Polizei bekannt, dass es sich bei dem Verdächtigen um den ehemaligen Partner des Opfers handele. Die 35-Jährige war bei der Attacke schwer verletzt und danach vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht worden. Danach wurden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Am Dienstag sei der 39-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Attacke in Aschaffenburg: Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag In der Frohsinnstraße kam es infolge der blutigen Attacke zu umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung. © NEWS5/Höfig Es bestehe der dringende Verdacht "des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung", wie ein Sprecher erklärte. Inzwischen befinde sich der 39-Jährige in einem Gefängnis. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die für den Fall zuständige Aschaffenburger Kriminalpolizei weiter nach Zeugen, die Hinweise zu der Attacke in der Frohsinnstraße geben können. "Auch mögliche Videoaufnahmen sind dabei für die Ermittler von Interesse", betonte der Polizeisprecher. Wer Beobachtungen oder Aufnahmen gemacht hat, die in einem Zusammenhang mit der Bluttat stehen könnten, soll sich bitte unter der Telefonnummer 060218571733 bei den Beamten melden.

Titelfoto: NEWS5/Höfig