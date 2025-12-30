Fremder bricht bei Rentner-Paar ein - und tötet einen Bewohner

Braunschweig - Horror-Vorfall in Niedersachsen : In der Nacht auf Dienstag brach ein junger Mann in ein Haus ein und ging auf die beiden Bewohner los. Ein Mann überlebte den Angriff nicht.

In Braunschweig wurde ein Mann getötet. (Symbolbild) © Christian Müller/dpa

Gegen 3.10 Uhr verschaffte sich der 26-jährige Tatverdächtige Zutritt zu dem Wohnhaus im westlichen Ringgebiet von Braunschweig. Wie er in die Räumlichkeiten gelangte, ist bislang nicht klar.

In dem Haus schliefen zu diesem Zeitpunkt der 70-jährige Hausbesitzer sowie seine 64-jährige Lebensgefährtin.

Der Einbrecher ging auf das Paar los und verletzte den Mann so schwer, dass er noch vor Ort verstarb, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Auch die Frau wurde verletzt, überlebte die Attacke aber glücklicherweise und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Genaue Angaben zum Tathergang oder zur Tatwaffe konnten die Beamten noch nicht machen.