Eigene Mutter getötet: Angeklagte geht nach Urteil auf ihren Anwalt los

Darmstadt - Ungewöhnliche Szenen im Gericht! Nach dem Freispruch wegen Schuldunfähigkeit in einem Mordprozess vor dem Landgericht Darmstadt greift die Angeklagte einen ihrer Anwälte an. Sicherheitskräfte müssen eingreifen.

In einem Gerichtssaal des Darmstädter Landgerichts ereigneten sich am Freitag kuriose Szenen. © Michael Brandt/dpa

Der zweite Verteidiger, vier Wachtmeister sowie ein Polizeibeamter in Zivil mussten die psychisch kranke Frau von ihrem Rechtsanwalt trennen.

Das Gericht hatte zuvor verkündet, dass die 25-Jährige dauerhaft in einer geschlossenen Klinik für forensische Psychiatrie untergebracht wird.

Die Deutsche hatte im April 2025 ihre Mutter in deren Wohnung in Bensheim (Landkreis Bergstraße) erstochen.

Die Sicherheitskräfte brachten die sich heftig wehrende Frau zu Boden und legten ihr Handschellen an.

Im Prozess war die 25-Jährige bis dahin nicht durch Gewaltausbrüche aufgefallen. Der Anwalt überstand den Angriff augenscheinlich ohne größere Verletzungen.

Bei der jungen Frau war am dritten Verhandlungstag vom psychiatrischen Sachverständigen eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden. In ihrem Wahn hatte die Angeklagte demnach die Vorstellung entwickelt, dass ihre Mutter sie bevormunde, kontrolliere und ihr gegenüber übergriffig sei.