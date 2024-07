Getötete Valeriia: Tatverdächtiger nach Deutschland gebracht!

Döbeln/Chemnitz - Vor rund einem Monat wurde die neunjährige Valeriia aus dem Leben gerissen. Den Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Moldawier, stellte die Polizei in einem Restaurant in Prag. Seit dem heutigen Mittwoch ist er nun in Deutschland.

Tschechische Polizisten übergaben den 36-Jährigen am Morgen am Grenzübergang in Petrovice ihren deutschen Kollegen.

Döbeln ist fassungslos und trauert um die neunjährige Valeriia. © Maik Börner

Daraufhin war nach dem 36-Jährigen mit nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Bei dem Moldawier soll es sich laut Medienberichten um den Ex-Freund von Valeriias Mutter handeln.

Am 14. Juni konnte der Tatverdächtige dann von der tschechischen Polizei in einem Restaurant in Prag geschnappt werden.

Zum genauen Motiv, warum das neunjährige Mädchen sterben musste, gibt es bisher noch keine Informationen. Auch zum Tathergang gibt es von der Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben.

Valeriia war 2022 mit ihrer Mutter vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und ging in Döbeln zur Grundschule. Sie ist mittlerweile in ihrer alten Heimat Pawlohrad in der Ostukraine beerdigt worden.