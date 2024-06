Bruder zerstückelt seine schwangere Schwester mit Säge und Beil

Lakeville (USA) - In den USA wurde ein Mann wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes an seiner schwangeren Schwester und deren ungeborenem Kind angeklagt. Die Leiche zerstückelte er nach der grausigen Tat.

Am vergangenen Donnerstag wurde die Polizei zum Haus von Jack Joseph Ball (23) in Lakeville im US-Bundesstaat Minnesota gerufen, nachdem sich die Familie Sorgen um seine Schwester, Bethany Israel, gemacht hatte. Die 30-Jährige war in der 17. Woche schwanger, berichtet Daily Mail .

Die Polizei ermittelt nach einem schaurigen Mordfall im US-Bundesstaat Minnesota. (Symbolbild) © 123rf.com/bialasiewicz

Bei der Durchsuchung des Hauses fand die Polizei eine blutige Säge, ein Beil und große, blutverschmierte Messer. Außerdem mehrere Tagebücher des 23-Jährigen, in denen er seine Wut darüber, dass seine Schwester schwanger und "nicht mehr unschuldig" war, beschrieb.

Unterdessen ging ein weiterer Notruf von einem Bewohner im rund 20 Kilometer entfernten Rosemount ein. Er habe beobachtet, wie ein Mann etwas auf seiner Veranda liegen ließ, das er für ein Leichenteil hielt.



Die Beamten eilten zu der genannten Adresse, dort fanden sie den blutüberströmten Bruder der Getöteten in einem Hinterhof. Offensichtlich hatte er sich mit einem Messer eine große Verletzung an der Kehle selbst zugefügt. Er wurde sofort festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Durchsuchung des umliegenden Gebietes fanden die Polizisten weitere Leichenteile, die vermutlich zu Bethany Israel gehören. Als Todesursache stellten Gerichtsmediziner ein "komplexes Tötungsdelikt" fest. Sobald Jack Joseph Ball das Krankenhaus verlassen kann, wird er in das Gefängnis von Dakota County verlegt. Am Dienstag erschien er per Videokonferenz vor Gericht. Der nächste Termin in diesem Fall ist am 10. Juni.