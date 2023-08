Ehepaar in "akuter Lebensgefahr": Wollte eine 62-jährige Frau ihren Mann ermorden?

Im südosthessischen Gründau wurde ein schwer verletztes Ehepaar aufgefunden: Die Polizei vermutet, dass die Frau (62) ihren Ehemann (79) töten wollte!

Von Florian Gürtler

Hanau/Gründau - In der südosthessischen Gemeinde Gründau wurde ein Ehepaar mit schwersten Verletzungen aufgefunden. Hatte die 62-jährige Frau zuvor versucht, ihren 79-jährigen Ehemann zu töten? Der Verdacht steht im Raum, die 62-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, wie am heutigen Mittwoch bekannt wurde.

Die Polizei in Südosthessen ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes, nachdem in der Gemeinde Gründau ein Ehepaar mit schwersten Verletzungen aufgefunden wurde. (Symbolbild) © Montage: Jonas Walzberg/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Die Frau und der Mann seien bereits am zurückliegenden Sonntagnachmittag von Familienangehörigen in einem Einfamilienhaus in Gründau-Rothenbergen aufgefunden worden. Beide waren so schwer verletzt, dass sie in "akuter Lebensgefahr" schwebten, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilten. Der alarmierte Rettungsdienst war rasch vor Ort, versorgte die 62-Jährige sowie ihren Ehemann und lieferte sie in ein Krankenhaus ein. Mord Kurz vor Präsidentenwahl: Kandidat ermordet, ein Verdächtiger tot Inzwischen befänden sich beide außer Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls muten jedoch erschreckend an: Es hätten sich "dringende Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 62-Jährige versucht hatte, sowohl den 79 Jahre alten Mann als auch sich selbst zu töten", erklärte ein Sprecher. Die Frau sei deshalb noch im Krankenhaus festgenommen worden. Zudem habe die Staatsanwaltschaft Hanau einen Untersuchungshaftbefehl "wegen versuchten Mordes" beantragt.

War es ein versuchter Mord? 62-jährige Frau in U-Haft