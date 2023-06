Grusel-Wald: Schon sechs tote Frauen gefunden - Polizei ratlos

Portland (Oregon/USA) - Was geht da vor sich? Innerhalb von wenigen Wochen wurden sechs tote Frauen in den Wäldern nahe der US -Großstadt Portland gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Die Umstände am Tatort unterscheiden sich. Manche Opfer starben durch Gewalt, andere möglicherweise an Drogen.

In Portland geht die Angst um. Seit Februar haben sie, einem Bericht des Portals " Oregon Live " zu Folge, schon sechs Frauenleichen gefunden. Zwei fand man gar am selben Tag.

Kristin Smith (T22) war die erste, die man fand. Am 22. Dezember wurde sie als vermisst gemeldet - am 19. Februar entdeckte man die junge Frau tot im Wald. Todesursache: unklar - man ermittelt noch.

Die nächste Tote war JoAnna Speaks (T32). Ihre Leiche wurde am 8. April in einer verlassenen Scheune am Waldrand gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus - die Mittdreißigerin starb durch stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Nacken.

Nur zwei Wochen später machten Spaziergänger wenige Kilometer entfernt eine gruselige Entdeckung: die Leiche von Charity Perry (24). Ihren Tod beschreibt die Polizei als verdächtig. Sie soll Verbindungen in die Drogen-Szene gehabt haben, wurde das letzte Mal lebend an einem berüchtigten Fentanyl-Umschlagplatz gesehen.

Am selben Tag fand man die Leiche einer bisher nicht identifizierten Frau. Sie soll um die 25 Jahre alt und möglicherweise eine Inuit sein und aus Alaska stammen.

Die fünfte Tote war Bridget Webster (31), die am 30. April gefunden wurde. Auch ihren Tod stufte die Polizei als verdächtig ein.

Zuletzt fand man Ashley Real (22). Ein Angler entdeckte die Leiche der Frau in einem Gewässer im Wald. Der Mann rief sofort den Notruf. Auch ihr Tod sei verdächtig, erklärte die Polizei. Die junge Frau wurde zuletzt in einem Schnellrestaurant gesehen.

Trotz der unklaren Gemengelage - die Polizei versichert: Es war kein Serienmörder, die Fälle hängen nicht zusammen. Doch die Angst bleibt.