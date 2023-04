Serienmörder am Werk? Vier Tote in drei Monaten entdeckt - Fälle ähneln sich

Austin - Schon wieder ein Toter im Lady Bird Lake! Innerhalb von wenigen Wochen wurden vier Leichen in dem See inmitten der Texas-Metropole Austin entdeckt. Die Toten weisen Parallelen auf: Sie alle sind Männer in ihren Dreißigern, waren zuvor in einem beliebten Ausgehviertel unterwegs. Viele befürchten nun das Schlimmste - treibt da ein Serienmörder sein Unwesen?