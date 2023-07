Hans-Peter M. (†62) zerstückelt in Kühltruhe gefunden: Deutsche Betrügerin verhaftet!

Pattaya/München - Seit einigen Tagen beschäftigt der Fall des verschwundenen Geschäftsmannes Hans-Peter M. (†62) die internationale Presse. Inzwischen steht fest: Der Deutsche wurde ermordet und zerstückelt! Die erste Spur führt zu Petra G. (54) aus München - sie sitzt derzeit in Thailand in Untersuchungshaft.

In dieser Kühltruhe wurde der zerhackte Leichnam von Hans-Peter M. (†62) gefunden. © dpa/AP | Uncredited

Am 4. Juli verschwand der in Thailand lebende Hans-Peter M. plötzlich von der Bildfläche. Am Montag dann die traurige Gewissheit: Der 62-Jährige wurde ermordet! Wie verschiedene regionale Medien berichteten, wurde seine Leiche zerstückelt in einer Tiefkühltruhe gefunden.

Schnell geriet Petra G. ins Visier der Ermittler - schließlich soll die Deutsche die letzte Person gewesen sein, die M. lebend zu Gesicht bekam. Eigentlich wollte sich seine Frau an besagtem Montag auch noch mit ihm in Pattaya zum Essen treffen, doch dazu kam es laut Thai PBS nicht mehr.

Petra G. gilt als den Behörden bekannte Betrügerin. Laut Bild sitzt sie nun in Thailand in Untersuchungshaft. Hat sie etwas mit dem grausamen Tod des deutschen Geschäftsmannes zu tun?

"Ich habe sie [...] in der Wohnung meiner verstorbenen Mutter wohnen lassen, weil ich eine Woche geschäftlich unterwegs war. Sie hat die dann komplett ausgeräumt", berichtete Dirndl-Designer Thomas Lerchenberger (56) der "Bild" von seinen Erfahrungen mit G.

"Die gute Frau gab sich auch als meine Ehefrau, Petra G. Lerchenberger aus, hat so meine Konten geplündert. Alles war weg."