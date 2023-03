Hinrichtung auf offener Straße: Mann erschießt Obdachlosen am helllichten Tag und wird dabei gefilmt

St. Louis (USA) - Es war wie eine Hinrichtung. Ein 23-Jähriger schoss einem Obdachlosen auf offener Straße in den Kopf und wurde dabei gefilmt. Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken.

Ein junger Mann (23) erschießt einen anderen Mann. Die völlig sinnlose Tat wurde von Zeugen gefilmt. © Twitter/Edwin07011

Auf einer belebten Straße, am helllichten Tag - ein Mann zieht seine Pistole, lädt nach und schießt einem anderen Mann aus nächster Nähe von hinten in den Kopf.

So geschehen am Montagmorgen in der Mississippi-Metropole St. Louis im US-Bundestaat Missouri, berichtete die lokale Zeitung St. Louis Post-Dispatch.

Nach dem Mord sammelte der Todesschütze Augenzeugen zufolge die Patronenhülse ein und entfernte sich raschen Schrittes vom Tatort.

Er wurde noch am selben Tag gefasst, als er eine Bibliothek betreten wollte.

Beim Täter soll es sich um Deshawn Thomas handeln, ein 23-Jähriger mit auffälligen Tattoos im Gesicht. Sein Opfer: David Saldana, ein Obdachloser in seinen 40ern.