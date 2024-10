Joggerin (†36) kaltblütig auf Waldweg erstochen: Polizei mit Durchbruch?

Lampertheim - Ermittlungsdurchbruch im Fall der mutmaßlich ermordeten 36 Jahre alten Joggerin in einem Waldstück bei Lampertheim (Südhessen)? Dies lassen zumindest die jüngsten Informationen der Polizei vermuten.

Auf diesem Parkplatz in dem Waldstück nahe Lampertheim hatte die 36-Jährige ihren Wagen abgestellt. © Kripo

In einer gemeinsamen Mitteilung vom heutigen Donnerstag verkündeten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass große Hoffnungen auf zwei Männern sowie dem Fahrer eines bestimmten Autos liegen. Bei den beiden bislang unbekannten Männern handelt es sich um Personen, die sich zur vermeintlichen Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Ortes des Geschehens aufgehalten haben dürften.

Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 50 Jahre alt und hellhäutig

bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzem, weiten Oberteil, blauer Jeans und schwarzen Schuhen

Wie die Ordnungshüter weiter verkündeten, soll er sich zwischen 10.15 Uhr und 10.20 Uhr am 16. September dieses Jahres in der Nähe einer Grillhütte unweit des einstigen Parkplatzes am Lorscher Weg aufgehalten haben.