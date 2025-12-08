Jugendliche töten 33-Jährigen in Magdeburg: 15-Jähriger angeklagt!

Magdeburg - Im Fall eines 33 Jahre alten Mannes, der vor rund eineinhalb Jahren in Magdeburg nach einer Prügelattacke durch Jugendliche gestorben ist , ist ein Jugendlicher angeklagt worden. Die Ermittlungen gegen weitere Verdächtige wurden eingestellt.

Das Opfer konnte noch mit lebensbedrohlichen Verletzungen die Polizei verständigen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Stendal mitteilte, wurde gegen einen damals 14-Jährigen Anklage wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge erhoben.

Bei mehreren Erwachsenen und zwei weiteren Jugendlichen habe es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Demnach wurden die Ermittlungen inzwischen eingestellt.

Im Mai 2024 kam es in der Nacht nach Christi Himmelfahrt im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt zu einem Angriff durch eine Gruppe Jugendliche.

Die Gruppe prügelte auf den 33 Jahre alten Mann und einen Begleiter ein.