Mann erschießt Kumpel: Der Grund macht fassungslos

Key West (Florida/USA) - Eigentlich waren die beiden gute Bekannte. Doch dann rastete einer der beiden plötzlich aus - und brachte den anderen um.

Lloyd Preston Brewer III (60) droht nun eine lebenslange Haftstrafe. © Monroe County Sheriff's Office

Wie Local 12 berichtete, stand Lloyd Preston Brewer III (60) vergangene Woche vor Gericht und wurde dort des Mordes verurteilt. Seine Strafe wird Ende Februar verlesen, solange bleibt er ohne Kaution in Untersuchungshaft.

Doch was genau ist eigentlich passiert? Am 13. Februar 2023 soll der 21-jährige Garrett Hughes im betrunkenen Zustand gegen ein Einkaufszentrum gepinkelt haben.

Brewer bemerkte, was passierte, und schien daraufhin völlig die Kontrolle zu verlieren. Wie die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt, griff er nach seiner Waffe gegriffen und schoss dem Jüngeren in den Unterleib.

Freunde, die Zeugen des schrecklichen Vorfalls geworden sind, alarmierten zwar sofort die Polizei. Leider kam für Hughes jede Hilfe zu spät. Er war bereits tot, bevor die Einsatzkräfte ihn zum Krankenhaus bringen konnten.