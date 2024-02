Nach Mord an jungem Basketball-Profi: 14- und 15-Jährige verhaftet!

Oberhausen - Nach dem Messer-Mord an einem 17-Jährigen in Oberhausen hat die Polizei jetzt drei weitere Verdächtige festgenommen.

In der Folge wurden in den frühen Morgenstunden drei Haftbefehle vollstreckt: Die Handschellen klickten bei einem 14-jährigen Deutsch-Griechen sowie einem 14- und einem 15-jährigen Syrer. Jetzt werden die drei zum 15-jährigen Deutsch-Türken gebracht, der bereits unmittelbar nach der Tat in U-Haft gesteckt wurde.

Die Beamten haben "eine Vielzahl an Zeugen" vernommen, wie sie am heutigen Freitagmorgen mitteilten. Auch wurden zahlreiche Beweismittel wie etwa Videoaufnahmen ausgewertet und sichergestellte Spuren untersucht.

In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass der zweite Angegriffene, ein 18-jähriger Ukrainer, außer Lebensgefahr ist.

Er sowie sein 17-jähriger Begleiter wurden am Samstagabend in einem Bus in Oberhausen attackiert. Eine Gruppe junger Männer ging offenbar schon im Fahrzeug auf die zwei los. Als sie am Willy-Brandt-Platz, dem Bahnhofsvorplatz, flüchten wollten, eskalierte die Situation.

Beide Ukrainer wurden durch Messerstiche schwer verletzt. Der jüngere von beiden erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei schließt Fremdenfeindlichkeit als Motiv aus.