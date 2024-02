Junger Basketballer (†17) erstochen: 15-Jähriger festgenommen

Oberhausen - Zwei Jugendgruppen gerieten an einer Bushaltestelle in Oberhausen aneinander. Vier Personen wurden mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt. Einer von ihnen, ein junger Basketballer, überlebte den Vorfall nicht!

Volodymyr Yermakov (†17) starb nach einem Streit unter Jugendlichen. © Screenshot/Facebook/ART Giants Düsseldorf

Volodymyr Yermakov erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 17-Jährige kam im Juli 2023 aus der Ukraine nach Deutschland, um seinen Traum vom professionellen Basketball zu verwirklichen.

Sein Verein, die ART Giants Düsseldorf, bestätigte den Tod des U19-Nachwuchsspielers aus der Jugend-Basketball-Bundesliga. Yermakov spielte zudem für die U18-Nationalmannschaft seines Heimatlandes.

Wie die Polizei Essen mitteilte, flogen am Samstagabend in einem Linienbus, der auf dem Weg ins Oberhausener Zentrum war, die Fetzen. Als die Beteiligten gegen 20.15 Uhr am Willy-Brandt-Platz den Bus verließen, eskalierte die Situation.

Ersten Ermittlungen zufolge soll dabei auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Neben dem 17-jährigen Ukrainer wurden auch ein 18-jähriger Mannschaftskollege Yermakovs und zwei weitere Jugendliche (ein 14-jähriger Syrer und eine 13-jährige Deutsch-Libanesin) schwer verletzt.