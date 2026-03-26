Junger Mann (†27) nach Küchen-Streit erstochen: 24-Jähriger jetzt in Haft

Hessisch Lichtenau - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft im Werra-Meißner-Kreis ist ein Haftbefehl gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen erlassen worden. Was die Polizei zum Hintergrund berichtet.

Die grausame Bluttat spielte sich am Dienstagabend in der nordhessischen Kleinstadt Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis ab. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Der Haftrichter habe den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und der Schwere der Tat erlassen, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Angaben der Polizei zufolge kam es in der Gemeinschaftsküche der Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau am Dienstagabend zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einem 27-Jährigen.

Beide Männer seien afghanischer Herkunft. Als der Streit eskalierte, soll der 24-Jährige nach Angaben der Polizei mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben.

Der 27-Jährige sei an den Stichverletzungen gestorben.