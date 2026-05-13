13.05.2026 18:37 Mordfall Fabian (†8): Prozess gefährdet? Privatermittler liefert Vorsitzendem Richter einen Hinweis

Ein Privatermittler lieferte dem Richter einen Hinweis, dass die Mutter des getöteten Fabian unerlaubt Beweismittel an eine Freundin von ihr weitergegeben hat.

Von Jana Steger

Rostock - Am Mittwoch fand der vierte Verhandlungstag im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow statt. Dabei leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den bereits als Zeugen gehörten Vater wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage ein. Und auch die Mutter von Fabian spielte zu Beginn des Prozesstags eine Rolle.

Markus Rahmsdorf (34) unterstützt mit seinem Verein bei der Suche nach Vermissten. (Archivfoto) © privat Wie die "Ostsee Zeitung" berichtet, soll der Vorsitzende Richter Holger Schütt direkt zu Beginn des Verhandlungstags eine Mahnung in Richtung der Mutter des Getöteten ausgesprochen haben. Der Grund: Es habe einen Hinweis eines Privatermittlers gegeben, der kritisierte, dass Datenträger von der Mutter an eine Freundin von ihr herausgegeben wurden. Diese Datenträger dienen als Beweismittel. Die Herausgabe von Beweismitteln könne den Prozess gefährden. "Alle Prozessbeteiligten dürfen solche Datenträger nicht an Unbefugte herausgeben", mahnte Schütt weiter. Der Privatermittler Markus Rahmsdorf (34) bestätigte auf Nachfrage von TAG24, dass er es war, der den Richter auf die vermutlich weitergegebenen Beweismittel aufmerksam machte. Mord Mann (†42) leblos in seiner Wohnung entdeckt: Erste Spur führt zu einer Frau Mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" beschäftigt sich Rahmsdorf bereits seit dem Tag des Verschwindens von Fabian mit dem Fall. In letzter Zeit seien dem Privatermittler vor allem Aussagen der besagten Freundin der Mutter auf Social Media aufgefallen.

Mordfall Fabian (†8): Privatermittler fielen Verstrickungen auf