Kind (†2) offenbar für Zaubertrank geopfert: Mutter gesteht grausamen Deal

Südafrika - Eine Mutter (33) und ein Schamane (50) stehen in Südafrika wegen Mordes an einem kleinen Mädchen (†2) vor Gericht .

Daraufhin gestand sie, das kleine Mädchen bereits am 10. November zu dem Schamanen Sebokoana Khounyana gebracht zu haben, mit der Absicht, es töten zu lassen. Offenbar sei sie mit dem Geschlecht des Kindes unzufrieden gewesen.

Zunächst meldete die Mutter das Kind am 13. November 2024 als vermisst und behauptete, es sei ihr von drei Unbekannten entrissen worden.

Der Prozess sollte ursprünglich am Montag beginnen, wurde jedoch auf Donnerstag verschoben.

In bestimmten Kreisen glaubt man an die Wirkung der sogenannten "Zaubertränke", die aus Körperteilen von Kindern hergestellt werden. Diese sollen angeblich Reichtum, Liebe und Heilung bringen - ein abscheuliches Geschäft mit dem Tod.

Schätzungen zufolge könnten bis zu ein Drittel der über 1000 jährlich ermordeten Kinder in Südafrika in Zusammenhang mit solchen grausamen Machenschaften stehen.

Am 29. Mai 2025 wurde das Skelett der 2-Jährigen schließlich gefunden. Die Obduktion läuft noch, die genaue Todesursache ist bisher unklar.

Der Fall erinnert an ein weiteres tragisches Verbrechen, das kürzlich in Afrika Schlagzeilen machte: Am 29. Mai wurde die 35-jährige Racquel Kelly Smith zu lebenslanger Haft verurteilt.

Sie hatte ihre sechsjährige Tochter "Joshlin" für lediglich 950 Euro verkauft.

Das Kind verschwand im Februar 2024 spurlos - vermutlich wurde es versklavt. Bis heute schweigt die Mutter über das Schicksal ihrer Tochter.