Drei Leichen in Niederbayern entdeckt: Lag eine davon zerstückelt im Kühlschrank?

Zwiesel - Im niederbayerischen Zwiesel sind am Montagnachmittag in einem Haus mehrere Leichen entdeckt worden. Bei zwei der drei Toten handelt es sich um eine 22-jährige Frau und einen 56-jährigen Mann.

Alles in Kürze

Die Spurensicherung untersuchte den Tatort im niederbayerischen Zwiesel. © NEWS5 / Lars Haubner

Die dritte Person sei noch nicht identifiziert, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es sich ebenfalls um eine Frau handeln. Eine der Frauen soll zerstückelt in einem Kühlschrank gefunden worden sein.

Die Polizei ermittelt und hat einen 37 Jahre alten Slowaken festgenommen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Der Beschuldigte habe sich selbst bei den österreichischen Polizeibehörden in Linz gemeldet. Er gab an, die beiden Deutschen und die dritte Person getötet zu haben.

Erst dadurch erfuhren die Beamten von dem Vorfall. "Bei der Nachschau in dem vom Beschuldigten bewohnten Mehrfamilienhaus in Zwiesel wurden drei tote Personen aufgefunden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern.

"Aktuell wird seine Auslieferung veranlasst." Die Ermittlungen im Landkreis Regen laufen laut Angaben aktuell "auf Hochtouren".