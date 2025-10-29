Leiche eines 36-Jährigen gefunden: Obduktion bringt grausames Verbrechen ans Licht

Lampertheim - Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Montagvormittag leblos in seinem Wohnhaus im südhessischen Lampertheim entdeckt. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion gehen Staatsanwaltschaft und Polizei nun von einem Tötungsdelikt aus.

In diesem Wohnhaus wurde die Leiche des 36-Jährigen im Keller entdeckt. © 5VISION.NEWS

Wie die Ermittler mitteilen, erlitt der Mann mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Gefunden wurde der Tote am Montagmorgen im von ihm bewohnten Haus in der Friedrichstraße.

Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde aufgrund des vorliegenden Obduktionsberichts inzwischen die Mordkommission "Friedrich" mit über 30 Beamten eingerichtet.

Sie arbeitet unter Hochdruck daran, die Hintergründe der Tat zu klären und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die seit Montag (20. Oktober) im Bereich der Friedrichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/96953222 zu melden. Hinweise können dort auch anonym gegeben werden.