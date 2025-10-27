War es ein Verbrechen? 36-Jähriger liegt tot im Keller eines Mehrfamilienhauses

Lampertheim - Ein Notarzt eilte noch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Lampertheim, auch er konnte jedoch nichts mehr für einen 36 Jahre alten Mann tun, der am Montagvormittag kurz zuvor leblos aufgefunden worden war.

In einem Haus in Lampertheim wurde eine Leiche gefunden. © 5VISION.NEWS

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, waren die Beamten gegen 10.15 Uhr von Zeugen alarmiert worden und in die Friedrichstraße ausgerückt.

Aufgrund der Gesamtumstände am Fundort kann nach ersten Erkenntnissen ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Das Anwesen wurde den Angaben zufolge abgesperrt. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Eine Obduktion des 36-Jährigen soll demnach nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Weitere Details können aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen aktuell nicht erteilt werden, hieß es.

Die Polizei bittet die Bevölkerung allerdings um Mithilfe, sucht nach Zeugen.