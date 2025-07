Sechs Jahre nach Auftragsmord in Berlin: Drei Verdächtige in Osteuropa verhaftet

Die Polizeibehörde der Europäischen Union war von Beginn an in die Ermittlungsarbeiten eingebunden und koordinierte die operative Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Deutschland, Moldau, Rumänien und Lettland.

Wie Polizei , Staatsanwaltschaft und Europol am Donnerstagnachmittag gemeinsam mitteilten, wurden am 24., 25. und 26. Juni 2025 drei Männer im Alter von 44, 57 und 58 Jahren von Einsatzkräften der lettischen und rumänischen Polizei mit Unterstützung von Europol festgenommen.

Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg haben die Ermittler Ende Juni wichtiges Beweismaterial sichergestellt. (Symbolfoto) © Sven Kaeuler/dpa

Der mutmaßliche Killer war demnach erst kurz vor dem Mordanschlag nach Deutschland eingereist und direkt im Anschluss nach Moldau ausgereist, was auf eine vorherige Planung der Tat hindeutet.

Die beiden anderen Beschuldigten sollen den Auftrag erteilt beziehungsweise an den Attentäter weitergeleitet haben.

Der 58 Jahre alte Mann konnte am 24. Juni 2025 in Rumänien gefasst werden. Der 57-jährige Tatverdächtige wurde am Folgetag in der lettischen Hauptstadt Riga festgenommen. Die Verhaftung des 44-Jährigen erfolgte tags darauf in Rumäniens Hauptstadt Bukarest.

Im Anschluss an die Festnahmen durchsuchten Einsatzkräfte der Abteilung für organisierte Kriminalität am 27. Juni sechs Wohnungen und Geschäfte in Schöneberg und Mitte sowie im brandenburgischen Falkensee. Dabei wurden diverse Waffen wie eine Schrotflinte, mehrere Pistolen und Messer sowie elektronische Datenträger und Geschäftsunterlagen sichergestellt.

Die mutmaßlichen Täter sollen zeitnah von Lettland und Rumänien nach Berlin überstellt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den konkreten Hintergründen der Tat und zum genauen Ablauf, dauern an.