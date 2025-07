Leichenfund in Sonneberg: 21-Jährige verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert

Die Tatverdächtige war von den ungarischen Behörden verhaftet worden. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Meiningen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte, wurde die in Ungarn verhaftete 21-Jährige in dieser Woche nach Deutschland überstellt. Die junge Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Laut dpa-Informationen soll die Tatverdächtige sowie das Opfer aus Ungarn stammen.

Am 26. Mai war die Leiche eines 63-Jährigen in einer Wohnung in der Coburger Allee in Sonneberg gefunden worden. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen.