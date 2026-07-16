Leiche von vermisstem Mädchen (†15) in Kinderzimmer entdeckt: Ermittler enthüllen Details zur Todesursache
Hamburg - In der Nacht zu Sonntag wurde eine vermisste 15-Jährige in Hamburg tot aufgefunden. Jetzt teilten Ermittler weitere Erkenntnisse zur Todesursache mit.
Bisher war bekannt, dass der Körper der Verstorbenen Spuren massiver Gewalteinwirkung aufwies. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch ihren Tod feststellen.
Nach weiteren Untersuchungen machte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24 nun Angaben zur Todesursache.
So sei die Jugendliche nach bisherigen Ermittlungen an Verbluten, insbesondere in Verbindung mit einem Schädel-Hirn-Trauma, verstorben, erklärte eine Pressesprecherin.
Ein Haftrichter hatte am Montagvormittag einen Haftbefehl gegen die 43 Jahre alte Mutter des Mädchens erlassen. "Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen", so die Staatsanwaltschaft weiter.
15-Jährige in Hamburg-Bramfeld tot in Kinderzimmer entdeckt: Ermittlungen dauern an
Zuvor bestätigte die Polizei gegenüber TAG24 bereits, dass die Teenagerin nach bisherigen Erkenntnissen in einer Jugendgruppe wohnte und von Verantwortlichen der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet wurde.
Das Mädchen kehrte nach einem Aufenthalt bei ihrer Mutter nicht wie vereinbart zurück.
Im Rahmen der Suchmaßnahmen überprüfte die Polizei auch die Wohnung der Mutter in Hamburg-Bramfeld. Dort fanden die Beamten die leblose 15-Jährige in ihrem Kinderzimmer. Die Mordkommission ermittelt weiterhin gegen die Mutter.
Titelfoto: Citynewstv