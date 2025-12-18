Anklage nach Todessturz aus 61 Metern: Mann wollte Mord an Ehefrau (†40) als Unfall tarnen

Frankfurt am Main - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat einen Mann wegen des Verdachts des Mordes an seiner Frau angeklagt.

Der Angeklagte (59) soll seine Frau (†40) über das Balkongeländer eines Hotelzimmers in Frankfurt-Sachsenhausen gestoßen haben. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Er soll die 40-Jährige im 22. Stock eines Hotels im Stadtteil Sachsenhausen über das Balkongeländer gestoßen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Die Tat ereignete sich demnach im Mai 2023.

Die Frau starb infolge des Sturzes aus 61 Metern Höhe auf der Stelle.

Laut Staatsanwaltschaft hat das Paar zwei minderjährige Kinder. Dem Mann wird vorgeworfen, die Tat aus Habgier und heimtückisch begangen zu haben.

Den Angaben zufolge hatte der 59-Jährige mit deutsch-britischer Staatsangehörigkeit eine mehrmonatige Beziehung zu einer wesentlich jüngeren Frau.

Laut Anklage ging die Ehefrau aber davon aus, dass die Affäre beendet war und dass der Mann das Hotel für sie beide gebucht hatte, um ihre Ehe zu retten.