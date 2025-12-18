Doppelmord aus Rache: Mutmaßlicher Schütze und sein Bruder angeklagt

Bad Nauheim - Nach dem mutmaßlichen Doppelmord im April in Bad Nauheim ist Anklage gegen den 29-jährigen mutmaßlichen Schützen und seinen älteren Bruder erhoben worden.

Die Spurensicherung bei der Arbeit: Hier wurden die beiden Männer am Karsamstag 2025 erschossen. © Helmut Fricke/dpa

Dem Jüngeren werde heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen in zwei Fällen zur Last gelegt und seinem 36 Jahre alten Bruder Beihilfe, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Während der 29-Jährige die Tat nach Behördenangaben kurz nach seiner Festnahme eingeräumt hatte, bestreitet der 36-Jährige, Beihilfe geleistet zu haben.

Am Karsamstag dieses Jahres (19. April) soll der Jüngere laut Anklage die beiden 28 und 59 Jahre alten Opfer vor ihrem Wohnhaus in Bad Nauheim überrascht und mit mindestens zehn Schüssen getötet haben.

Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Sie waren auf dem Rasen vor dem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die beiden Opfer gehörten zu einer Familie: Einer der Männer war ein Schwiegersohn des anderen.