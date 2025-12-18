Doppelmord aus Rache: Mutmaßlicher Schütze und sein Bruder angeklagt

Nach dem Doppelmord in Bad Nauheim wurde jetzt Anklage gegen den mutmaßlichen Todesschützen erhoben. Sein älterer Bruder ist wegen Beihilfe angeklagt.

Von Christine Schultze

Bad Nauheim - Nach dem mutmaßlichen Doppelmord im April in Bad Nauheim ist Anklage gegen den 29-jährigen mutmaßlichen Schützen und seinen älteren Bruder erhoben worden.

Die Spurensicherung bei der Arbeit: Hier wurden die beiden Männer am Karsamstag 2025 erschossen.
Die Spurensicherung bei der Arbeit: Hier wurden die beiden Männer am Karsamstag 2025 erschossen.  © Helmut Fricke/dpa

Dem Jüngeren werde heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen in zwei Fällen zur Last gelegt und seinem 36 Jahre alten Bruder Beihilfe, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Während der 29-Jährige die Tat nach Behördenangaben kurz nach seiner Festnahme eingeräumt hatte, bestreitet der 36-Jährige, Beihilfe geleistet zu haben.

Am Karsamstag dieses Jahres (19. April) soll der Jüngere laut Anklage die beiden 28 und 59 Jahre alten Opfer vor ihrem Wohnhaus in Bad Nauheim überrascht und mit mindestens zehn Schüssen getötet haben.

Hunderte Spuren im Fall Fabian (†8): Ermittlungsabschluss frühestens im März 2026
Mord Hunderte Spuren im Fall Fabian (†8): Ermittlungsabschluss frühestens im März 2026

Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Sie waren auf dem Rasen vor dem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die beiden Opfer gehörten zu einer Familie: Einer der Männer war ein Schwiegersohn des anderen.

Ermittler vermuten Vergeltungsakt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat aus Rache geschah. Ein Angehöriger der Opfer soll Ende Februar in der Türkei den Vater der angeklagten Brüder getötet haben. Der mutmaßliche Doppelmord sei also offenbar ein "Vergeltungsakt" gewesen, bekräftigte die Staatsanwaltschaft frühere Angaben.

Vor der Tat soll der 36-Jährige seinen jüngeren Bruder unterstützt haben. Bei ihnen sowie den Opfern handelt es sich um türkische Staatsangehörige.

Der mutmaßliche Schütze hatte sich einige Tage nach der Tat bei der Polizei im Hanauer Stadtteil Großauheim nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen selbst gestellt.

Die Polizei war nach der Tat mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Polizei war nach der Tat mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Thomas Frey/dpa

Tat löste Großeinsatz der Polizei aus

Die Tat am Karsamstag, die auch einen Großeinsatz der Polizei auslöste, hatte Nachbarn aufgeschreckt. Zeugen hatten am frühen Abend des 19. April über den Polizeinotruf mehrere Schussgeräusche gemeldet.

Bei den Ermittlungen sei auch eine Pistole sichergestellt worden, bei der es sich möglicherweise um die Tatwaffe handele. Ballistische Untersuchungen dazu dauern derzeit nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch an.

Titelfoto: Helmut Fricke/dpa

Mehr zum Thema Mord: