Leichenfund von Fabian (†8): Polizei startet neue Durchsuchungen - auch bei Ex-Freundin des Vaters

Güstrow - Großeinsatz im Fall des getöteten Fabian (†8)! Die Polizei durchsucht derzeit mehrere Gebäude in der Nähe von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern).

Die Polizei durchsucht nach dem Tod von Fabian (†8) erneut mehrere Objekte in der Nähe von Güstrow. © Nonstopnews

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Einsatzkräfte in Reimershagen und Rum Kogel aktiv. Dort werden laut Polizei mehrere Objekte von mehreren Personen durchsucht. Der Ort ist abgeriegelt.

Wie die Bild berichtet, soll es sich dabei unter anderem auch um das Haus der Ex-Freundin des Vaters handeln. Sie hatte auch die verbrannte Leiche des vermissten Achtjährigen gefunden.

Bereits kurz nach dem Verschwinden von Fabian hatte die Polizei in Reimershagen einen Agrarbetrieb durchsucht.

Im Einsatz sind mehr als 100 Kräfte, darunter LKA, Bundes- und Bereitschaftspolizei und auch Spürhunde.