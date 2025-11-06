Nach Tod von Fabian (†8): Viele Hinweise nach ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Güstrow/Mainz - Rund vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow sind bei einem Zeugenaufruf in der Fernsehsendung " Aktenzeichen XY...ungelöst " zahlreiche Hinweise eingegangen.

Der Fall des getöteten Fabian (†8) war Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst." © Bernd Wüstneck/dpa

Die größte Aufmerksamkeit habe der Fall Fabian gebracht, sagte Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern nach der Auswertung der Anrufe. "Wir haben jede Menge Hinweise reinbekommen."

Die Kripo Rostock habe nach einer ersten groben Sichtung erklärt, dass äußert vielversprechende Hinweise dabei seien. "Wir sind echt zuversichtlich, dass da etwas Passendes dabei ist", sagte der Beamte. Gleichzeitig wolle man aber nicht tiefer einsteigen.

In der ZDF-Sendung wurden am Abend auch Fotos vom Fundort des toten Jungen gezeigt. Die Rostocker Staatsanwaltschaft will sich im Laufe des Donnerstags über mögliche Hinweise aufgrund des TV-Zeugenaufrufs äußern.

Die Leiche von Fabian war am 14. Oktober rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt worden. Eines der Fotos zeigte ein Feuer in unmittelbarer Nähe des Tümpels.

Die Polizei hatte erst kurz zuvor mitgeteilt, dass der Leichnam des Kindes vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage angezündet worden sei. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Fabian bereits am Tag seines Verschwindens getötet wurde. Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11 Uhr bis 15 Uhr in Betracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.