Anklage nach tödlicher Attacke auf Ex-Freundin und Sohn: Nick W. "tötete, um sie zu bestrafen"

Leipzig - Diese Tat schockierte im vergangenen Sommer auch über Leipzigs Grenzen hinaus: Ein 37-Jähriger hat am Abend des 18. August auf seine Ex-Freundin und den gemeinsamen Sohn eingestochen - die Frau überlebte die Attacke nicht . Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Nick W. erhoben.

Susann K. (†42) überlebte die Messerattacke ihres Ex-Freundes nicht. © Bildmontage: privat

"Der Tatvorwurf lautet auf Mord in Tatmehrheit mit versuchtem Mord, schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung", so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf Anfrage von TAG24.

Demnach habe die Behörde die Ermittlungen Mitte November abschließen können.

Der damals 37-Jährige soll seine einstige Lebensgefährtin Susann K. (†42) und den zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alten Sohn an jenem Montagabend gegen 22.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Fritz-Hanschmann-Straße in Reudnitz mit einem Messer attackiert haben.

Die schwer verletzte Frau konnte sich noch auf die Straße schleppen, brach blutüberströmt vor dem Haus zusammen. Anwohner alarmierten die Polizei, die das ebenfalls schwer verletzte Kind und den Vater in der Wohnung vorfanden.

Nick W. wurde überwältigt und festgenommen. Rettungskräfte kämpften um das Leben der Mutter, doch sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Zehnjährige wurde laut Staatsanwalt Schulz in einer Klinik notoperiert.