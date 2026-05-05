Mädchen (†16) vor Zug gestoßen: Wird der Täter jetzt abgeschoben?

Göttingen/Heilbad Heiligenstadt - Nach einem tödlichen Stoß gegen eine 16-Jährige vor einen Güterzug in Niedersachsen erwägen die Behörden, den Täter abzuschieben.

Liana war vergangenes Jahr in Heilbad Heiligenstadt beigesetzt worden. © Matthias Bein/dpa

"Sollte eine Abschiebung rechtlich und tatsächlich möglich sein, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um diese umzusetzen", teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Justizministeriums mit. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Am vergangenen Mittwoch hatte das Landgericht Göttingen angeordnet, dass der Asylbewerber in die Psychiatrie muss. Der Mann hat eine paranoide Schizophrenie und gilt deshalb als schuldunfähig. Das Gericht ist überzeugt, dass er die Jugendliche im Sommer 2025 am Bahnhof von Friedland vor den durchfahrenden Zug stieß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Tod der 16-jährigen Liana aus der Ukraine sorgte bundesweit für Schlagzeilen und politische Debatten. Das Mädchen erlitt durch den Zusammenprall Verletzungen am Kopf, die sie nach Ermittlerangaben sofort töteten.

Im September 2025 war die Jugendliche unter großer Anteilnahme in Thüringen beigesetzt worden. Familie und Freunde nahmen in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) Abschied und erwiesen dem Mädchen die letzte Ehre.