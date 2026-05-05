14-Jähriger im Allgäu getötet: Polizei gibt neue Details zu Verdächtigem bekannt

Memmingen - In einem verlassenen Haus in Memmingen (Bayern) entdeckte die Polizei am Montag die Leiche eines vermissten 14-Jährigen . Der mutmaßliche Täter ist mittlerweile ebenfalls gestorben.

Die Polizei sperrte den Bereich, an dem der mutmaßliche Täter (†37) erschossen wurde. © Fritz Pavlon / EinsatzReport24

Nach dem Fund der Leiche des Jugendlichen erlag der 37-jährige Verdächtige nach Polizeischüssen seinen Verletzungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Er war der Justiz bereits bekannt und war zweimal rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt worden, einmal wegen Sachbeschädigung im Jahr 2021 und wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Pass im Jahr 2026, erklärte die Staatsanwaltschaft Memmingen.

Er war ein abgelehnter Asylbewerber, der aber aufgrund ungeklärter Identität geduldet war, teilte die Regierung von Schwaben mit.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde er im von Israel besetzten Westjordanland geboren. Seine Nationalität sei noch unklar, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Er hatte sich am Montag in dem Haus in der Freudenthalstraße in einem Schrank versteckt. Als die Beamten das Gebäude auf der Suche nach dem Jugendlichen betraten, griff der Mann die Polizisten mit einem Messer an und floh.