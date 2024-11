Makabrer Notruf führt zu toter Frau: Schlimmer Verdacht erhärtet sich

Im Haus im Hammelburg (Unterfranken) fanden die Beamten, wie zuvor per Notruf vom 81-Jährigen geschildert, die Leiche seiner Lebensgefährtin. © News5

Wie die Polizei mittlerweile berichtete, wanderte der 81-Jährige vom Krankenhaus direkt hinter Gittern. Dafür ursächlich ist ein von der Staatsanwaltschaft erlassener Haftbefehl, der noch während des Klinikaufenthaltes des Mannes erwirkt wurde.

Am vergangenen Freitag hatte der Mann die Ordnungshüter per Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Lebensgefährtin tot im gemeinsamen Bett liegen würde. Er selbst habe zudem schwere Verletzungen davongetragen.

Vor Ort bestätigten sich die Angaben des Rentners, der vor allem schwere Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Schnell wurde dabei klar, dass er sich diese scheinbar selbst zugefügt hatte.

Auch eine Beteiligung am Tod seiner Partnerin war bereits im frühen Stadium der Ermittlungen nicht ausgeschlossen worden. Zunächst konnte der 81-Jährige aufgrund seiner Behandlung aber nicht weiter zu den Vorfällen befragt werden.

Nun befindet er sich vorerst in Untersuchungshaft in einer JVA.