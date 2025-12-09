Mammut-Prozess im Fall "White Tiger" angesetzt: Beginn im Januar

Hamburg - Ab Januar 2026 muss sich Shahriar J. (21) vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Ihm werden 204 Straftaten zur Last gelegt - darunter Mord.

Shahriar J. (21) soll Kinder und Jugendliche im Internet zu Gewalt an sich selbst getrieben haben. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Unter dem Pseudonym "White Tiger" soll der heute 21-Jährige zwischen Januar 2021 und September 2023 Straftaten zum Nachteil von über 30 Kindern und Jugendlichen begangen haben.

Wie das Oberlandesgericht mitteilte, wurde die am 30. September von der Hamburger Staatsanwaltschaft eingereichte Anklage unverändert zur Hauptversammlung zugelassen.

Der Prozess werde vor der Jugendkammer und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der Prozessauftakt ist am 9. Januar um 12 Uhr, bis zum 17. Dezember 2026 wurden 82 Hauptverhandlungstermine anberaumt.

Dem Hamburger wird unter anderem der Mord an einem US-amerikanischen Jungen sowie versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen.

"White Tiger" soll der Kopf der Gruppierung "764" sein, die aus sexueller Motivation Kinder und Jugendliche über das Internet zu Gewalt an sich selbst gezwungen haben soll.