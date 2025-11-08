Mann (†36) nach Messerangriff verstorben: Partnerin festgenommen

Hamburg - In der Nacht zu Samstag ist ein 36-Jähriger in Hamburg Opfer eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes geworden. Eine Frau (20) wurde vorläufig festgenommen.

Die Spurensicherung sicherte vor Ort Beweismittel. © Christoph Seemann/HamburgNews

Gegen 0.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Nobléestraße in Hamburg-Heimfeld gerufen, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Dort war nach bisherigen Erkenntnissen ein 36-Jähriger mit seiner 20-jährigen Partnerin in einen Streit geraten, der so eskalierte, dass die Ukrainerin den Mann mit einem Messer verletzte.

Anschließend klingelte die Frau bei einem Nachbarn und bat ihm um Hilfe. Als dieser in der Wohnung den lebensgefährlich verletzten Mann fand, wählte er den Notruf.

Polizei und Rettungskräfte trafen wenig später in der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein, für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 36-Jährige noch vor Ort.