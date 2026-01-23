Schülerin erwürgt und entkleidet: Härteres Urteil nach Mord an 14-Jähriger

Kassel - Im Revisionsprozess gegen einen 23-Jährigen wegen der Tötung einer 14-Jährigen aus Bad Emstal ist das Urteil deutlich härter ausgefallen.

Vor dem Landgericht Kassel wurde am Freitag ein Revisionsprozess zu einem Mord an einer 14-Jährigen mit einem Urteil abgeschlossen. (Symbolfoto) © Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Das Landgericht Kassel verurteilte den Angeklagten wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, die er in einer sozialtherapeutischen Anstalt verbüßen sollte.

Zudem ordnete die zuständige Jugendkammer den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 23-Jährige war wegen der Tat bereits im Mai 2024 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und neun Monaten verurteilt worden, die er in einer sozialtherapeutischen Anstalt verbüßen sollte. Zudem ordnete die zuständige Jugendkammer damals den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an.

Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten.