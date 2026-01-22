Schock in Rap-Szene: Musiker stirbt mit nur 23 Jahren auf offener Straße

Missouri (USA) - Traurige Neuigkeiten aus der Musik -Welt. Der Rapper Pee Wee (†23), mit bürgerlichem Namen Jardyn Walker, wurde am Mittwochmorgen in St. Louis ( USA ) tot aufgefunden.

Bereits mit zwölf Jahren probierte sich Pee Wee (†23) in der Musik-Branche aus.

Laut TMZ teilte die zuständige Polizei-Behörde in Missouri mit, dass der 23-Jährige das Opfer einer Schießerei geworden sei. Mit dem Tod des jungen Sängers steht nicht nur die Rap-Szene unter Schock - auch die Reality-Welt ist am Boden zerstört.

Noch vor wenigen Monaten nahm der Sänger an dem Dating-Format "Two Ways With Erica Mena" teil. Als einer von 19 Kandidaten der Show versuchte Pee Wee, das Model Erica Mena (38) von sich zu überzeugen - und er schaffte es tatsächlich in die Top 4.

Die Schönheit teilte auf Instagram zahlreiche rührende Bilder des Verstorbenen und widmete ihm liebevolle Worte.

Neben seinem TV-Auftritt jobbte Jardyn regelmäßig als Zulieferer in einem Paketshop.

Wie das Newsportal berichtete, habe der 23-Jährige am Dienstag seine Schwester bei einem Amazon-Werk in Hazelwood abholen und nach Hause fahren wollen - doch dort tauchte er nie auf.

Daraufhin meldete Pee Wees Arbeitgeber den Rapper als vermisst. Die zuständigen Behörden orteten Jardyns Handy im Stadtteil Central West End - und brachten sein Verschwinden mit einem Polizei-Notruf in Verbindung.