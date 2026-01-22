Schock in Rap-Szene: Musiker stirbt mit nur 23 Jahren auf offener Straße
Missouri (USA) - Traurige Neuigkeiten aus der Musik-Welt. Der Rapper Pee Wee (†23), mit bürgerlichem Namen Jardyn Walker, wurde am Mittwochmorgen in St. Louis (USA) tot aufgefunden.
Laut TMZ teilte die zuständige Polizei-Behörde in Missouri mit, dass der 23-Jährige das Opfer einer Schießerei geworden sei. Mit dem Tod des jungen Sängers steht nicht nur die Rap-Szene unter Schock - auch die Reality-Welt ist am Boden zerstört.
Noch vor wenigen Monaten nahm der Sänger an dem Dating-Format "Two Ways With Erica Mena" teil. Als einer von 19 Kandidaten der Show versuchte Pee Wee, das Model Erica Mena (38) von sich zu überzeugen - und er schaffte es tatsächlich in die Top 4.
Die Schönheit teilte auf Instagram zahlreiche rührende Bilder des Verstorbenen und widmete ihm liebevolle Worte.
Neben seinem TV-Auftritt jobbte Jardyn regelmäßig als Zulieferer in einem Paketshop.
Wie das Newsportal berichtete, habe der 23-Jährige am Dienstag seine Schwester bei einem Amazon-Werk in Hazelwood abholen und nach Hause fahren wollen - doch dort tauchte er nie auf.
Daraufhin meldete Pee Wees Arbeitgeber den Rapper als vermisst. Die zuständigen Behörden orteten Jardyns Handy im Stadtteil Central West End - und brachten sein Verschwinden mit einem Polizei-Notruf in Verbindung.
Kurz nach Pee Wees Tod nahm die Polizei einen bewaffneten Autofahrer fest: Nun muss er sich verantworten
Wie die Polizei gegenüber TMZ mitteilte, erhielten die zuständigen Behörden am Dienstagabend einen Hilferuf. Hintergrund des Anrufs war eine Schießerei.
Demnach haben Zeugen beobachten können, wie Schüsse aus einem Auto abgefeuert wurden. Der verdächtige Wagen soll daraufhin umgehend vom Tatort geflüchtet sein.
Die Polizei nahm die Verfolgung auf, stoppte das Fahrzeug und fand im Auto den bewaffneten 27-jährigen Jamaal Jones vor. Nun wurde er von der Staatsanwaltschaft in Missouri wegen mehrerer Verbrechen angeklagt.
Unter anderem muss sich Jones wegen "Mordes ersten Grades, bewaffneter krimineller Handlungen und Manipulation von Beweismitteln im Zusammenhang mit Pee Wees Tod" verantworten, erklärte TMZ.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshoot/Instagram/peeweeimb