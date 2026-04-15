Mann (†46) tot in Frankfurter Wohnung gefunden: Junger Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt am Main - Bereits am 31. März wurde in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ein toter Mann (†46) gefunden . Die Umstände waren mysteriös. Jetzt haben die Behörden einen dringend tatverdächtigen 20-Jährigen ermittelt.

Der 46-jährige Mann wurde am 31. März tot in seiner Wohnung aufgefunden. Alles deutet bisher auf ein brutales Tötungsdelikt hin. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Frankfurt geriet schon kurz nach der Tat ein 20-Jähriger aus dem Raum Wetzlar ins Visier.

Im Zuge intensiver Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den jungen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Frankfurt am Main die Durchsuchung seiner Wohnung an.

Dabei wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Der 20-Jährige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Am 10. April erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Seitdem befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Die Tat selbst hatte sich bereits am 31. März dieses Jahres ereignet.