28.05.2026 15:28 Zugbegleiter bei Kontrolle tödlich verletzt: 26-Jähriger wegen Mordes angeklagt!

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in der Westpfalz im Februar hat die Staatsanwaltschaft den Tatverdächtigen (26) wegen Mordes angeklagt

Von Wolfgang Jung

Zweibrücken - Knapp vier Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in der Westpfalz hat die Staatsanwaltschaft den 26-jährigen Tatverdächtigen wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt.

Der Bahnhof von Landstuhl: Auf der Fahrt nach Homburg hatte es die tödliche Auseinandersetzung gegeben. © Patrick von Frankenberg/dpa Dem Mann werde vorgeworfen, den Zugbegleiter am 2. Februar in einem Regionalexpress tätlich angegriffen und tödlich verletzt zu haben, teilte die Anklagebehörde in Zweibrücken mit. Demnach soll sich der Mann am Tattag in der Regionalbahn von Landstuhl (Rheinland-Pfalz) in Fahrtrichtung Homburg (Saarland) befunden haben. Kurz nach Verlassen des Bahnhofs in Landstuhl gegen 17.40 Uhr sei er von dem Zugbegleiter kontrolliert und aufgefordert worden, seine Fahrkarte zu zeigen.

Mehrere kräftige Faustschläge gegen den Kopf

Der Beschuldigte habe erklärt, kein Ticket zu haben. Der sodann erfolgten Aufforderung, sich auszuweisen, kam er demnach nicht nach - woraufhin der 36 Jahre alte Zugbegleiter Serkan Çalar ihn aufgefordert habe, den Zug zu verlassen. Auch dem sei der Mann nicht nachgekommen. In der Folge habe der 26-Jährige dem Zugbegleiter mehrere kräftige Faustschläge gegen den Kopf und insbesondere gegen die Schläfen versetzt, "wobei er den Todeseintritt zumindest billigend in Kauf nahm". Das Opfer sei bewusstlos zu Boden gegangen. "Daraufhin ließ der Angeschuldigte von ihm ab und setzte sich zurück auf seinen Platz."

Tat "aus Verärgerung über eine alltägliche Ticketkontrolle"