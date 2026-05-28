28.05.2026 16:45 Mordprozess im Fall Fabian (†8): Gericht zeigt Fotos der Leiche, Blutspur im Auto der Angeklagten

Vor dem Rostocker Landgericht wurden im Mordprozess um den getöteten Fabian am Donnerstag Sachverständige gehört. Zudem wurden Fotos der Leiche gezeigt.

Von Helmut Reuter Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht wurden im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow am Donnerstag Sachverständige gehört. Ein Textilgutachten hat nun auch mögliche Hinweise auf Kleidungsstücke der Angeklagten ergeben.

Die Angeklagte (30) wartete bereits am sechsten Verhandlungstag am Mittwoch mit einer Fußfessel im Saal des Landgerichts auf die Fortsetzung des Mordprozesses im Fall Fabian (†8). © Bernd Wüstneck/dpa So sei unter dem rechten Daumennagel des Kindes eine lila-blau eingefärbte Baumwollfaser festgestellt worden, bei der es Übereinstimmungen zu einem Pullover der Tatverdächtigen gebe, sagte der Sachverständige vor dem Landgericht Rostock. Zudem sei an einem Textil-Ärmelbündchen des Opfers eine grau-grünliche Polyesterfaser gefunden worden, die von einer Reiterhose der Angeklagten stammen könne. Der Sachverständige machte aber klar, dass eine Bewertung der Funde sehr schwierig und kaum möglich sei. Es könne etwa nicht gesagt werden, wie es zu einer Spurenübertragung gekommen sei. Mord Mutter fügt Neugeborenem extreme Verletzungen zu und kauft sich danach einen Lottoschein Im Saal 2.002 wurden auch Fotos des Leichnames von Fabian gezeigt. Der Richter hatte die Zuschauer im Saal zuvor gewarnt, dass die Fotos schwer zu ertragen seien. Wer das nicht aushalte, habe die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Fabians Mutter, die als Nebenklägerin persönlich am Prozess teilnimmt, war aus diesem Grund am Donnerstag nicht zur Verhandlung gekommen. Fabians Leiche wurde angezündet und wies starke Verbrennungen auf.

Fall Fabian: Blutspur von Fabian im Auto der Angeklagten

Der achtjährige Fabian soll von der Partnerin seines Vaters getötet worden sein. © Polizeipräsidium Rostock Bei den Ermittlungen sind bislang mehr als ein Dutzend unterschiedliche Messer als mögliche Tatwaffe untersucht worden. Bei keinem sei aber menschliches Blut nachgewiesen worden, sagte eine DNA-Forensikerin des Landeskriminalamtes bei der Vorstellung der bisherigen Ergebnisse am Landgericht Rostock. Bei weiteren, im Nachgang eingereichten Messern liege ein abschließender schriftlicher Befund noch nicht vor. Festgestellt wurden dagegen nach Angaben der Gutachterin DNA-Spuren von Fabian im Auto der Angeklagten. Auch sei auf einem Blatt einer Küchenpapierrolle, die im Ablagefach der hinteren linken Tür des Autos gelegen habe, eine Blutspur von Fabian festgestellt worden. Mord Mordfall Fabian (†8): Zeugen sahen Auto der Angeklagten Über das Alter der Blutspur könne nichts gesagt werden. DNA-Spuren könnten sich aber über einen Zeitraum von zwei Monaten halten. Die Angeklagte ist mit Fabians Vater liiert. Der Achtjährige war zuletzt im Sommer 2025 bei ihr.

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