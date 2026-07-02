Mordfall Fabian (†8): Zeuge berichtet von Bestechungsversuch vor seiner Aussage

Rostock - Im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow hat ein Zeuge von einem mutmaßlichen Bestechungsversuch vor seiner Aussage berichtet.

Die 30-jährige Angeklagte im Gerichtsaal des Landgerichts Rostock. © Bildmontage: Britta Pedersen /dpa, Stefan Sauer/dpa

Er sei im Dezember 2025 auf seinem Grundstück von einer Frau und einem Mann bedroht worden, sagte der 24-Jährige. Sie hätten ihm 5000 Euro geboten, wenn er schlecht über die Angeklagte aussage. Das habe er strikt abgelehnt.

Er habe über die Angeklagte aussagen sollen, dass sie keine Kinder möge, ihre Tiere schlecht behandle und psychische Probleme habe. Das stimme aber nicht, so der Zeuge, der die Angeklagte als "beste Freundin" beschrieb, zu der er immer habe kommen können.

Ziel sei gewesen, dass die heute 30 Jahre alte Deutsche angeklagt werde und im Gefängnis lande.

Der Richter erinnerte den Zeugen deutlich und "ganz, ganz dringend" daran, dass er vor Gericht die Wahrheit sagen müsse. Es gab mehrfach Widersprüche zu einer vorherigen Aussage bei der Polizei, die der Richter ihm auch vorhielt.

Zuvor hatte der Zeuge beantragt, die Öffentlichkeit für seine Aussage auszuschließen. Das lehnte der Richter aber ab.