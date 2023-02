Mann ersticht aus Versehen seine Mutter, umarmt sie noch mal und lässt sie vor einer Kneipe verbluten

Liverpool (England) - In England hat ein Mann bei einem Streit mit einem Drogendealer versehentlich seine Mutter getötet. Bevor der 32-Jährige sie vor einer Kneipe verbluten ließ, umarmte er sie noch einmal. Anschließend flüchtete er.

Denn statt den Angreifer mit dem Messer zu treffen, stach er unbeabsichtigt seiner Mutter in die Brust und durchbohrte ihr Herz und ihre Leber. Der völlig schockierte Sohn umarmte seine Mutter noch einmal, dann lief er vom Tatort weg.

Doch Flynn lief ihm hinterher, die Konfrontation verlagerte sich nach draußen, wo es zu einer Schlägerei kam. Unter noch ungeklärten Umständen gelangte Dempsey offenbar an ein Messer, mit dem er zweimal auf Flynn einstach. Seine Mutter, die die Situation beobachtete, beschloss, einzugreifen und ihren Sohn aufzuhalten. Eine tragische Entscheidung!

Zuerst soll Flynn Dempsey ein Glas an den Hinterkopf geworfen haben und griff den Schuldner dann an. Karen Dempsey, die ihren Sohn schützen wollte, und weitere Gäste hielten den Angreifer kurz zurück. Dadurch gelang es ihrem Sohn, durch die Hintertür nach draußen zu fliehen.

Das tragische Ereignis passierte im August 2022. Dempsey, seine Partnerin Sarah Van Maren und seine Mutter trafen sich auf einen Drink in einem Pub. Wie sich bald herausstellte, war auch ein Mann namens Brian Flynn dort. Dem Dealer soll er etwa 2000 Pfund (umgerechnet rund 2270 Euro) für Drogen geschuldet haben, die er offenbar nicht zurückzahlen konnte. Es kam zum Streit.

Jamie Dempsey muss sich seit Montag vor einem Gericht in Liverpool für seine Tat verantworten. Wie die englische Zeitung The Liverpool Echo berichtet, wird der Mann beschuldigt, seine Mutter, Karen Dempsey (†55), ermordet und einen Mann verletzt zu haben.

Der Fall wird vor dem Liverpool Crown Court verhandelt. © 123rf.com/chrisdorney

Polizei und Rettungsdienst wurden zwar sofort gerufen und die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch sie hatte so viel Blut verloren, dass sie nicht mehr gerettet werden konnte.

Der Drogenhändler hatte eine Stichwunde an der linken Achsel. Trotz der schweren Verletzung wollte er abhauen. Er wurde in der Nähe des Tatorts geschnappt und festgenommen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Inzwischen war Jamie Dempsey in die Wohnung seiner Tante geflüchtet. Er erzählte ihr alles, dann zog er seine blutige Kleidung aus und bat seinen Cousin, alles zu verbrennen. Doch der weigerte sich.



Dempsey verließ die Wohnung wieder und ging in einen nahegelegenen Laden, wo er zwei Dosen Bier kaufte. Danach rief er die Polizei und gestand, an der Auseinandersetzung vor der Kneipe beteiligt gewesen zu sein. In dem Moment wusste er jedoch noch nicht, dass seine Mutter gestorben war.

Dempsey wurde festgenommen. Gegenüber der Polizei sagte er, dass er unschuldig sei und aus Notwehr gehandelt habe. Er gestand auch, dass er eine Glasscherbe in der Hand hielt, kein Messer, und fügte hinzu: "Ich hatte Angst um mein Leben. Was hätte ich machen sollen?"