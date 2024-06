Mann kaltblütig erschossen: Spezialkräften gelingt Festnahme

Rüsselsheim - Eine internationale Fahndung führte zum Erfolg: Spezialkräfte der Polizei haben in Schweden einen 40-jährigen Mann aufgespürt, der im dringenden Verdacht steht, einen 45-Jährigen im südhessischen Rüsselsheim am helllichten Tag und auf offener Straße kaltblütig erschossen zu haben.

Nach den Schüssen kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Rüsselsheim, doch dem Schützen (40) gelang die Flucht. © KEUTZTV-NEWS

Der Albaner wurde am heutigen Mittwoch einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, diese ordnete Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Der 40-Jährige sei bereits am 23. Mai im schwedischen Norsborg aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Am gestrigen Dienstag sei die Auslieferung an die deutschen Behörden erfolgt. Dem Albaner wird Mord vorgeworfen.

Die Tat liegt schon fast zwei Monate zurück: Am Morgen des 22. April wurde ein 45-jähriger Mann in der Waldstraße in Rüsselsheim von mehreren Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt. Eine Woche später starb der Mann infolge der Schussverletzungen.

Ein Großeinsatz der Polizei führte damals nicht zur Ergreifung des Schützen. In der Folge wurde eine Mordkommission mit dem Namen "2204" eingerichtet. "Über 30 Beamtinnen und Beamten ermittelten in der Spitze in dem Fall", sagte ein Sprecher am heutigen Mittwoch.