Mann (†81) stirbt durch Gewaltverbrechen: Verdächtiger gefasst

Biblis - Ein 81-jähriger Mann lag tot in seiner Wohnung, alles deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Im Zusammenhang mit der Bluttat im südhessischen Biblis wurde nun ein Mann aus Südosteuropa als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft genommen.

Nach dem Fund einer Leiche in Biblis stand rasch der Verdacht eines Tötungsdelikts im Raum, umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung setzten ein. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der 34-Jährige, der vor dem Tod des 81-Jährigen kurzzeitig mit in dessen Haus wohnte, wurde im Juni in Griechenland festgenommen und am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Noch am selben Tag wurde der Mann "einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes anordnete", wie ein Sprecher erklärte.

Der 34-Jährige habe bislang keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht, hieß es weiter.

Die Leiche des 81-Jährigen wurde am 10. Februar in dessen Haus in Biblis aufgefunden. Von Beginn an stand der Verdacht eines Gewaltverbrechens im Raum. Eine Obduktion bestätigte die Vermutung der Polizei.